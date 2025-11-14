Ece Vahapoğlu kanserle mücadele ettiğini duyurdu!
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, üzücü bir haberle gündeme geldi. Vahapoğlu, bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ettiğini takipçileriyle paylaştı.
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu iki aydır kanserle mücadele ettiğini açıkladı.
Vahapoğlu yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.
Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.
3.KEMOTERAPİSİNİ ALDI
Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.
Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.
Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
"HAYATIMIN AKIŞINI ERTELEMEDEN DEVAM EDECEĞİM"
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim.
Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum.
Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."
ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?
Ece Vahapoğlu, 15 Mart 1978'de İstanbul'da doğan Türk sunucu, yazar ve wellness danışmanıdır.
Medya kariyerine 2000'li yılların başında adım atan Vahapoğlu, çeşitli televizyon kanallarında haber programları, kültür–sanat içerikleri ve yaşam tarzı formatlarında sunuculuk yaptı.
Yıllar içinde hem ekran yüzü hem de etkinlik moderatörü olarak tanınan isimler arasında yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyetisyen sağlıklı yaşamın şifresini açıkladı: Kendinizi daha iyi hissettirecek 5 günlük alışkanlık
- ALES SINAV TAKVİMİ 2026: ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları ne zaman? Başvuru ve sonuç tarihleri…
- 2026 KPSS SINAVLARI ne zaman? KPSS GY-GK-Alan Bilgisi başvuruları hangi tarihte alınacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim…
- 2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ: TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman, YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- MSÜ sınavı ne zaman 2026? MSÜ başvuruları hangi tarihte alınacak?
- Kış yüzünü gösteriyor, o saatte karla karışık yağmur geliyor! MGM’den 6 ile sarı kodlu uyarı: Ordu, Giresun, Sivas…
- Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
- Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?
- 1606'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan barış antlaşması hangisidir?
- Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?
- Hangisi İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biridir?
- Mutfaktaki eczane: Baharatların en etkili kombinasyonu bakın neymiş! Ağrı, sindirim, kanser…