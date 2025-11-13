Işın Karaca’dan korkutan paylaşım! Sahnede kaza geçirdi

13 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 13:58
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, talihsiz bir kaza sonrası hastaneden yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu.

Son dönemle verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca, bu kez sosyal medyada paylaşımıyla gündeme geldi.

Hastaneden bir kare yayınlayan şarkıcı, sevenlerini endişelendirdi. Antalya konserinde yaşadığı kazanın ardından bileğini inciten ünlü şarkıcının ayağı alçıya alındı.

Karaca, hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak durumunu hayranlarına duyurdu.

Art arda paylaşımlarda bulunan şarkıcı, ekibiyle hastanede verdiği pozu da sayfasında yayınladı.

Şarkıcı Işın Karaca, İzmir'de verdiği konser sonrası iş kazası geçirmişti. Kayıp düşen ve ayağı alçıya alınan ünlü isim, hastaneden fotoğraf paylaşmıştı.

