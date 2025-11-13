Huriye Helvacı’nın sır ölümü! Eski enişte olaydan sonra imajını değiştirmiş! Müge Anlı’da şoke eden iddia...

Kaynak:ATV

"MUSTAFA HASTA NUMARASI YAPIYOR"

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında olayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İddia sahibi, "Mustafa hasta numarası yapıyor, hasta falan değil" diyerek Mustafa'nın Huriye ve Osman Helvacı'nın ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.

APAR TOPAR KÖYE GİTTİLER

Mustafa'nın Huriye ve Osman Helvacı'nın ölümüne sebep olduğunu iddia eden kişi çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre; Mustafa'nın ailesi Huriye Hanım'ın kaybolduğu gün, mevzuyu anlayıp apar topar köye gitmişler!

İddia sahibi "Mustafa Huriye'yi evinden çıkarıp yollara düşürmeyecekti." deyince Mustafa Uslu öfkesini tutamadı kendisine cin çarptığını iddia etti.

Çocuğuna nafaka ödememek için işten ayrıldığı ve başka bir yerde çalışmaya başlayan Mustafa Uzun çalışırken sigorta yaptırmadığı da eski eşi tarafından iddia edildi.