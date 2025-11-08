Müge Boz acı haberi duyurdu: "Aile soyumun kraliçesi"

Kaynak: Instagram

"İYİ KALBİN BANA HEP İLHAM OLUYOR"

"Mekanın cennet olsun ananeciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima… ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor." diyen Boz, anneannesinin hayat mücadelesine de vurgu yaptı.