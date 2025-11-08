Müge Boz acı haberi duyurdu: "Aile soyumun kraliçesi"
Ünlü oyuncu Müge Boz, 94 yaşında hayatını kaybeden anneannesinin ölüm haberini sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.
Müge Boz, anneannesi Fatima Usta'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı dokunaklı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında anneannesiyle yaşadığı anılara değinirken, onun hayatı boyunca gösterdiği fedakârlık ve sevgiyi satırlara döktü.
"İYİ KALBİN BANA HEP İLHAM OLUYOR"
"Mekanın cennet olsun ananeciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima… ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor." diyen Boz, anneannesinin hayat mücadelesine de vurgu yaptı.
Boz, anneannesinin küçük yaşta annesiz ve babasız kaldığını, Makedonya'daki savaş yıllarında yaşadığı tüm acılara rağmen Türkiye'de kendi ayakları üzerinde durduğunu anlattı:
"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"
"Annesiz büyüdüğünün acısını hep anlatırdın. Küçükken ölmüş annen, baban da yokmuş. Makedonya savaş yıllarında yaşadığın korkunç acılardan yıkılmamış, Türkiye'de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarınla kazımışsın bu hayatı. Aile dizinlerinde daha derin anlamak için çabaladığım, aile soyumun kraliçesi ananem. Fatima. Nurlar içinde uyu. Seni çok seviyoruz."
SON AŞAMASINDAYDI
Boz, paylaşımına anneannesinin hastalığı sürecinde emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek devam etti:
"Ananem alzeimerın son aşamalarında hastaneye kaldırıldığında, onunla gönülden ilgilenen Akhisar Devlet Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine tüm kalbimle sonsuz teşekkürler. Hakkınız ödenmez. Bu mesleği severek, hakkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimle."
Ünlü oyuncuya kısa sürede binlerce taziye ve destek mesajı geldi.
