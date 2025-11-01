Muazzez Ersoy: "İnat ettim yaşlanmayacağım"

Muazzez Ersoy, sosyal medyada kendi şarkılarını seslendiren siyahi hayranı Ndubuisi Christopher Akpuru ile bir araya geldi.

SABAH'ın haberine göre; Ersoy, buluşmada gazetecilerin sorularına da cevap verdi.

Sağlığına dikkat ettiğini söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Kendimi korumaya çalışıyorum. Ayıptır söylemesi giydiklerim small. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Daha çok meyve sebze severim. Diyetisyenim yok, gerek de görmüyorum. Günde 1 öğün yiyorum ama bir öğünü saatlere bölerek yiyorum. Muhteşem bir doktorum var, bana özel vitaminler öneriyor, kan testleri yapıyor. O bana çok iyi geliyor. Aht ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım. Güzelliğim anam ile babamdan kalma. Kendimde sevmediğim bir şey varsa estetik de yaptırırım."

