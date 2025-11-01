Muazzez Abacı'dan haber var! Sağlık durumu nasıl? "Telefonda görüştüm..."

Abacı'nın yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerinin içini rahatlattı.

Telefonda görüştüklerini belirten Seda Akay, "Az önce can Abacı ile telefonla görüştüm. Şükürler olsun her şey yolunda. Sizlere, dualarınıza buradan oraya hissettirdiğiniz sevginize binlerce teşekkür etti ve sevgilerini iletti. Hepiniz var olun sağ olun." dedi.

Kaynak: Instagram