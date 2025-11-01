Muazzez Abacı'dan haber var! Sağlık durumu nasıl? "Telefonda görüştüm..."

01 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 09:41
Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın sağlık durumu merak konusu oluyor. Dün gelen haber sonrası sevenlerini endişelendiren ünlü ismin, yakın dostundan son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiğine dair iddialar asılsız çıktı. Hastanede tedavi gören usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgi geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRMEDİ!

Menajeri Taner Budak yaptığı açıklamada, "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorlar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" demişti.

Abacı'nın yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerinin içini rahatlattı.

Telefonda görüştüklerini belirten Seda Akay, "Az önce can Abacı ile telefonla görüştüm. Şükürler olsun her şey yolunda. Sizlere, dualarınıza buradan oraya hissettirdiğiniz sevginize binlerce teşekkür etti ve sevgilerini iletti. Hepiniz var olun sağ olun." dedi.

FATİH ÜREK'İ UNUTMADI

Fatih Ürek için de paylaşımda bulunan Akay, "Darısı Fatih Ürek'imizin başına en kısa zamanda ondan da güzel haberler almak umuduyla" ifadelerini kullandı.

