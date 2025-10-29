"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle zirveye oturdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
atv'nin reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan' için beklenen an geldi! Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun 'Orhan Bey' karakterini canlandırdığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve büyüleyici atmosferiyle şimdi izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. İlk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, etkileyici sahneleriyle büyük beğeni topladı. Flavius’la ilk karşılaşmasının ardından intikam yemini eden Orhan Bey, Bursa’ya sevkiyat yapılan limanın yerini öğrendi ve alplarıyla limana bir baskın yaptı.
Fragmanlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, "Kuruluş Orhan" dizisi şimdi ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu.
Limanda gerçekleşen çarpışmada Bizans güçlerini mağlup eden Orhan Bey bu kez Flavius'un kardeşi Octavius'la karşı karşıya geldi.
Octavius'un, bu yanına kalmayacak tehdidine Orhan Bey "Sizin benden alacağınız bir şey yok ama benim sizden alacağım çok şey var" sözleriyle karşılık verdi. Orhan Bey hem tüm sevkiyatı ateşe verip hem de Flavius'un kardeşi Octavius'u öldürerek intikamını aldı.
Orhan Bey'in intikamı sosyal medyada çok konuşulurken kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar Flavius şimdi ne yapacak yorumları yaptılar.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.