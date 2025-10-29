"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle zirveye oturdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor

Fragmanlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, "Kuruluş Orhan" dizisi şimdi ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Limanda gerçekleşen çarpışmada Bizans güçlerini mağlup eden Orhan Bey bu kez Flavius'un kardeşi Octavius'la karşı karşıya geldi.

Octavius'un, bu yanına kalmayacak tehdidine Orhan Bey "Sizin benden alacağınız bir şey yok ama benim sizden alacağım çok şey var" sözleriyle karşılık verdi. Orhan Bey hem tüm sevkiyatı ateşe verip hem de Flavius'un kardeşi Octavius'u öldürerek intikamını aldı.

Orhan Bey'in intikamı sosyal medyada çok konuşulurken kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar Flavius şimdi ne yapacak yorumları yaptılar.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.