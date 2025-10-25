Yasmin Erbil yeni saçlarıyla şaşkına çevirdi! "Korkmayın geçici"
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Ünlü isim, yeni saç rengini gösterdiği paylaşımına esprili bir not ekledi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturan Mali'nin kızı Yasmin Erbil, bu sefer de imaj değişikliğiyle gözleri üzerine çekti.
Hastalıktan canının sıkıldığını söyleyen Yasmin Erbil, kendisiyle dalga geçerek saçlarını pembeye boyadığını gösterdi.
Erbil, "Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım" diyerek takipçilerini güldürdü.
Ünlü isim, açıklamasının devamında boyanın geçici sprey boyalardan olduğunu söyledi.