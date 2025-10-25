Yasmin Erbil yeni saçlarıyla şaşkına çevirdi! "Korkmayın geçici"

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturan Mali'nin kızı Yasmin Erbil, bu sefer de imaj değişikliğiyle gözleri üzerine çekti.

Hastalıktan canının sıkıldığını söyleyen Yasmin Erbil, kendisiyle dalga geçerek saçlarını pembeye boyadığını gösterdi.

Erbil, "Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım" diyerek takipçilerini güldürdü.

Ünlü isim, açıklamasının devamında boyanın geçici sprey boyalardan olduğunu söyledi.

Kaynak: Instagram