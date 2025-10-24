Oyuncu Neşe Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

NEŞE AKSOY KİMDİR?

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Aksoy, 'Kızlar Sınıfı Yarışıyor' ve 'Lodos Zühtü' adlı yapımlarda rol aldı. Başrollerinde Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı 'Arkadaşım' filmiyle de tanınan Aksoy, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye de imza atmıştı.

Kaynak: Instagram