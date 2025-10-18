Murat Akkoyunlu'dan yeni proje
Ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu, önceki gün kızı Mira ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akkoyunlu, yakında dijital bir platformda yayınlanacak olan “Onbeşliler” dizisiyle ilgili heyecanını dile getirdi.
SABAH'ın haberine göre; Akkoyunlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Yeni dijital dizisi 'Onbeşliler' hakkında konuşan oyuncu, "Kadro ve konusu çok güzel. İzleyicilerimiz için sürprizlerle dolu bir dizi olacak, gerçekten heyecanlıyım" dedi.