Murat Akkoyunlu’dan yeni proje

Ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu, önceki gün kızı Mira ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

SABAH'ın haberine göre; Akkoyunlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Yeni dijital dizisi 'Onbeşliler' hakkında konuşan oyuncu, "Kadro ve konusu çok güzel. İzleyicilerimiz için sürprizlerle dolu bir dizi olacak, gerçekten heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: Instagram