Murat Akkoyunlu’dan yeni proje

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 09:48
Ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu, önceki gün kızı Mira ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akkoyunlu, yakında dijital bir platformda yayınlanacak olan “Onbeşliler” dizisiyle ilgili heyecanını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu, önceki gün kızı Mira ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

SABAH'ın haberine göre; Akkoyunlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Yeni dijital dizisi 'Onbeşliler' hakkında konuşan oyuncu, "Kadro ve konusu çok güzel. İzleyicilerimiz için sürprizlerle dolu bir dizi olacak, gerçekten heyecanlıyım" dedi.

