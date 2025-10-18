Funda Arar’dan yeni imaj! Sarı sarçlarına veda etti

Ünlü şarkıcı Funda Arar, önceki akşam Zincirlikuyu'daki gösteri merkezinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Arabesk Geceleri" konseptiyle sahne alan Arar, sadece sesiyle değil, yenilenen imajıyla da dikkat çekti.

Kış aylarının gelmesiyle kısa, sarı saçlarına veda eden sanatçı, kumral ve uzun saçlarıyla sahneye çıktı. Yeni tarzı dinleyicilerden tam not aldı.

