Funda Arar'dan yeni imaj! Sarı sarçlarına veda etti
Ünlü şarkıcı Funda Arar, önceki akşam Zincirlikuyu’daki gösteri merkezinde sahne aldı. “Arabesk Geceleri” konseptiyle müzikseverlerle buluşan sanatçının yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcı Funda Arar, önceki akşam Zincirlikuyu'daki gösteri merkezinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Arabesk Geceleri" konseptiyle sahne alan Arar, sadece sesiyle değil, yenilenen imajıyla da dikkat çekti.
Kış aylarının gelmesiyle kısa, sarı saçlarına veda eden sanatçı, kumral ve uzun saçlarıyla sahneye çıktı. Yeni tarzı dinleyicilerden tam not aldı.