Emre Karayel yeni doğan oğlunu paylaştı! "Geldi 2. paşam"

Kaynak: Instagram

Ocak 2022'de ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, özel bir hastanede 3.5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda doğan erkek bebeklerine Can adını vermişti.

O dönemde büyük mutluluk yaşayan Karayel, "Oğlumuz Can sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Baba oldum ben!" notuyla duygularını paylaşmıştı.