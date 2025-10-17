17 Ekim 2025, Cuma
Emre Karayel yeni doğan oğlunu paylaştı! "Geldi 2. paşam"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 15:54
Emre Karayel yeni doğan oğlunu paylaştı! Geldi 2. paşam

Oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, merakla bekledikleri ikinci çocuklarına kavuştu. Ünlü isim, bebeğiyle ilk karesini Instagram'dan hesabından "geldi 2. paşam" notuyla paylaştı.

Oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kasım 2020'de iç mimar Gizem Demirci ile evlenen Karayel, dört gözle bekledikleri ikinci çocuklarına bugün kavuştu.

Ocak 2022'de ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, özel bir hastanede 3.5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda doğan erkek bebeklerine Can adını vermişti.

O dönemde büyük mutluluk yaşayan Karayel, "Oğlumuz Can sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Baba oldum ben!" notuyla duygularını paylaşmıştı.

"GELDİ 2. PAŞAM"

Bugün ise Karayel ailesi ikinci kez aynı heyecanı yaşadı. Ünlü oyuncu, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştı. Bebeğiyle birlikte verdiği pozu yayınlayan Karayel, paylaşımına "Geldi 2. paşam" notunu düştü.

Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinin, oğullarına İlke Cihan ismini verdikleri görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına, "Hoş geldin İlke Cihan" yorumları yağdı.

