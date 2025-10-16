Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kızının ismi belli oldu
Ural Kaspar ile mutlu bir evliliği olan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde ilk bebeğine kavuştu. Güzel oyuncunun eşi Ural Kaspar, Instagram'da yaptığı paylaşımla bebeklerine koydukları ismi açıkladı.
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti. Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.
İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde minik kızına kavuştu. Müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu.
Hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi" diye paylaşan Sebile Ölmez, "Anne kız çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.
EŞİ DUYURDU
Merakla beklenen açıklama ise baba Ural Kaspar'dan geldi. Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızlarına "Sora" adını verdiklerini duyurdu.
İŞTE BEBEKLERİNİN İSMİ
"İrem emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara dönecek" sözleriyle esprili bir açıklama yapan Kaspar, hem eşinin hem de minik Sora'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Askeri hastaneler yeniden açılacak mı, resmi duyuru geldi mi? Bakanlık kaynakları ve Bahçeli'den peş peşe açıklama
- İZBAN’a zam geldi: Tam, öğrenci bilet ne kadar oldu? Yeni tarife ne zaman geçerli olacak?
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?
- Orkideler neden çiçek açmaz? Uzmanlardan doğru sulama rehberi: %90'nı farkında bile değil…
- 5 dakikada balık ayıklama sırrı: Zahmetsiz ve pratik balık temizleme yöntemleri
- Emekliye zam hesabı ocakta yenileniyor! 10 kalemde artış yolda: Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması...
- Narin Güran davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi: Bardağı taşıran son damla ses kaydı
- Sigara zammı Ekim 2025: En ucuz sigara ne kadar oldu? Yeni fiyat listesi açıklandı mı?