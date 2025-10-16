16 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 14:25
Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nun kızının ismi belli oldu

Ural Kaspar ile mutlu bir evliliği olan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde ilk bebeğine kavuştu. Güzel oyuncunun eşi Ural Kaspar, Instagram'da yaptığı paylaşımla bebeklerine koydukları ismi açıkladı.

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti. Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde minik kızına kavuştu. Müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu.

Hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi" diye paylaşan Sebile Ölmez, "Anne kız çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.

EŞİ DUYURDU

Merakla beklenen açıklama ise baba Ural Kaspar'dan geldi. Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızlarına "Sora" adını verdiklerini duyurdu.

İŞTE BEBEKLERİNİN İSMİ

"İrem emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara dönecek" sözleriyle esprili bir açıklama yapan Kaspar, hem eşinin hem de minik Sora'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

