Güllü'nün sır dolu ölümü: İbrahim Tatlıses ilk kez konuştu
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, arkadaşı İbrahim Tatlıses, "intihar" iddiaları hakkında konuştu.
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün sır dolu ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ve ifadelerin alınmasının ardından olay cinayet masasına devredildi.
"BİZİM CANIMIZ CİĞERİMİZ SÖNDÜ"
Sanatçının kızı ve oğlu dün ifade verdi. Oğlu Tuğberk Gülter ifade verdikten sonra, "Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık sarılamadık herkes orada diye." açıklamasında bulundu.
"KENDİNİ SEVEN İNSANDI"
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken konuyla ilgili şarkıcının arkadaşı İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi.
"KENDİNİ SEVEN BİR İNSANDI"
Güllü'nün intihar etmeyeceğini belirten Tatlıses, "Zannetmiyorum intihar etsin. Güllü kendini seven bir insandı. Ben balkonun kilitli kapısı var mı onu merak ediyorum. Nereden düştü?" ifadelerini kullandı.
