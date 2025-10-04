Beyninde kitle tespit edilen Lara 13 kilo verdi! Sağlık durumunu açıkladı!

04 Ekim 2025, Cumartesi
04.10.2025
Beyninde kitle tespit edildiğini duyuran Lara, sevenlerinden dua istemişti. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen ünlü şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Lara, yaşadığı zorlu süreci şu ifadelerle anlatmıştı:

"Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum"

KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI

Daha sonra yaptığı yeni açıklamada ise beynindeki kitlenin iyi huylu olduğu müjdesini verdi. Lara, açıklamasında "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim" ifadelerini kullandı.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Yaşadığı zayıflık ve iştahsızlığın tedavi sürecinden kaynaklandığını öğrenen Lara, düzenli ilaç kullanımıyla tedavisine devam edeceğini belirtti.

Son olarak bir açılış törenine katılan Lara, sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de paylaştı. Son dönemde 12-13 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, "Sürecimiz yine biraz devam ediyor, ilaçlarımı kullanıyorum. 12-13 kilo verdim. 4-5 gün içerisinde yine 2 kilo verdim. Sağlık her şeyden önemli" dedi.

