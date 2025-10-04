Beyninde kitle tespit edilen Lara 13 kilo verdi! Sağlık durumunu açıkladı!
Beyninde kitle tespit edildiğini duyuran Lara, sevenlerinden dua istemişti. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen ünlü şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
Lara, yaşadığı zorlu süreci şu ifadelerle anlatmıştı:
"Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum"
KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI
Daha sonra yaptığı yeni açıklamada ise beynindeki kitlenin iyi huylu olduğu müjdesini verdi. Lara, açıklamasında "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim" ifadelerini kullandı.
SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Yaşadığı zayıflık ve iştahsızlığın tedavi sürecinden kaynaklandığını öğrenen Lara, düzenli ilaç kullanımıyla tedavisine devam edeceğini belirtti.
Son olarak bir açılış törenine katılan Lara, sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de paylaştı. Son dönemde 12-13 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, "Sürecimiz yine biraz devam ediyor, ilaçlarımı kullanıyorum. 12-13 kilo verdim. 4-5 gün içerisinde yine 2 kilo verdim. Sağlık her şeyden önemli" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4-5 EKİM ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta?
- MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
- ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor? Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Diyetler tarihe karıştı: Fazla kilo ömrü uzatıyor mu? Bilimden şaşırtan araştırma…
- İşsizlik maaşı yattı mı, Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, başvuru nereden yapılır?
- ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEME SORGULAMA 2025: Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
- FORMULA 1 TAKVİM | F1 yarışı bu hafta var mı? Singapur GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 7 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU Haftanın indirimleri neler? Buğday unu 199 TL, Sucuk 235 TL…
- EUROLEAGUE 2. HAFTA | Zalgiris-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Cuma günleri çekilecek tesbihler ve zikirler| Cuma günü hangi sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- İstanbullular dikkat! Sonbahar yağmurları başlıyor! Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı: 3 Ekim Cuma hava nasıl olacak?
- KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ekim Ayında Kiralara Kaç TL Zam Gelecek? İşte yeni kira zammı oranı!