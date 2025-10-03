03 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 09:02 Güncelleme: 03.10.2025 09:03
Icardi’nin son paylaşımlarına rekor beğeni! İstanbul’da aşk

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftten İstanbul'da paylaştıkları aşk dolu pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

İki çocuğunun annesi Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, "ayrılık" sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Icardi ve model sevgilisi Suarez'in aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak ünlü futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte rotasını Arnavutköy sırtlarına çevirmişti.

BOĞAZ'A TAŞINDILAR!

Boğaz manzarasına sahip lüks villaya taşınan çiftin aylık 25 bin dolar kira ödediği ortaya çıkmıştı.

REKOR BEĞENİ!

Yeni evlerinden sonra çift bu kez paylaşımlarıyla gündemde. "İstanbul'da aşk" paylaşımı yapan Icardi ve Suarez kısa sürede 450 binden fazla beğeni aldı.

