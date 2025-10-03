Icardi'nin son paylaşımlarına rekor beğeni! "İstanbul'da aşk"
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftten İstanbul'da paylaştıkları aşk dolu pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.
İki çocuğunun annesi Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, "ayrılık" sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.
Icardi ve model sevgilisi Suarez'in aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak ünlü futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte rotasını Arnavutköy sırtlarına çevirmişti.
BOĞAZ'A TAŞINDILAR!
Boğaz manzarasına sahip lüks villaya taşınan çiftin aylık 25 bin dolar kira ödediği ortaya çıkmıştı.
REKOR BEĞENİ!
Yeni evlerinden sonra çift bu kez paylaşımlarıyla gündemde. "İstanbul'da aşk" paylaşımı yapan Icardi ve Suarez kısa sürede 450 binden fazla beğeni aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Neler yapılabilir?
- Gözlerinizi alamayacaksınız! Ekim ayında izlenmesi gereken büyüleyici gökyüzü olayları: Dolunay, meteor yağmuru…
- 2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?
- İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim okul var mı? MEB-Valilik açıklama…
- UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ŞAMPİYONLAR KUPASI FİNALİ: Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor? KYK yurtlarında kahvaltı saatleri hafta içi ve hafta sonu kaçta bitiyor?
- DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: 2025 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta? DUS sınav yerleri belli mi?
- GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman? ABD Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- 2025 Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? MSB asker yol ücreti ne kadar?
- İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?
- Sumud Filosu'nda kimler var? İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistler