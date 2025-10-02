Yangın evine sıçramıştı! Şebnem Bozoklu’dan ilk açıklama

02 Ekim 2025, Perşembe
Giriş: 02.10.2025 13:20
İstanbul Beşiktaş’ta üç katlı bir ahşap binada çıkan yangın, bitişiğindeki üç binaya daha sıçradı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evi zarar gören ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi'nde bir önceki gün öğle saatlerinde üç katlı ahşap bir binada korkutan bir yangın çıktı.

Hasar gören evlerden birinin de ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait olduğu ortaya çıktı.

4 BİNA HASAR GÖRDÜ

Bozoklu'nun da evinin yer aldığı 4 bina hasar gördü. 2 bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA

Evi hasar gören ünlü oyuncu, basına yansıyan haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İYİYİZ MERAK ETMEYİN"

Instagram'dan gazeteci eşi Kanat Atkaya'nın mesajını alıntılayan Bozoklu; ''Sevgili dostlar. Yangın haberiyle ilgili oluşan endişenizi dağıtayım. İyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler'' notunu takipçileriyle paylaştı.

