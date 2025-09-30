Yılmadan Gazze'de umuda koşuyor! Gamze Özçelik: "Mücadelemizi asla bırakmayacağız"

Kaynak: Sabah

Sabah'ta yer alan habere göre; "Gazze yalnız değildir" diyen Özçelik, her yardımın bir umut taşıdığını vurgulayarak destek çağrısını yineledi.

Umuda Koşanlar Derneği olarak mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirten Özçelik, "Gazze yalnız değildir" diyerek şunları söyledi: "Gazze'de hayat, en temel ihtiyaçlara ulaşmakta bile büyük zorluklarla devam ediyor. Biz de bu zorlukları biraz olsun hafifletebilmek için; su dağıtımları, ekmek fırını çalışmaları ve gıda paketleri ile kardeşlerimizin yanında olduk. Her damla su, her ekmek, her gıda paketi; orada yaşayan aileler için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir umut. Umuda Koşanlar olarak Gazze'nin yanında olmaya devam ediyoruz"