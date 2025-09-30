30 Eylül 2025, Salı
Yılmadan Gazze'de umuda koşuyor! Gamze Özçelik: "Mücadelemizi asla bırakmayacağız"

30.09.2025
Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Gamze Özçelik, yardım faaliyetlerine tüm engellemelere rağmen devam ediyor. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla bölgeye su, ekmek ve gıda yardımları ulaştıran Özçelik, "Gazze yalnız değildir" diyerek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Gazze'de yaşanan zulme karşı sessiz kalmayan Gamze Özçelik, ilk günden bu yana bölge halkına destek vermeyi sürdürüyor. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla ekmek fırınları kuran, gıda paketleri ve temiz su dağıtımı yapan Özçelik'in çalışmaları, İsrail'in soykırımı nedeniyle zaman zaman sekteye uğrasa da devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; "Gazze yalnız değildir" diyen Özçelik, her yardımın bir umut taşıdığını vurgulayarak destek çağrısını yineledi.

Umuda Koşanlar Derneği olarak mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirten Özçelik, "Gazze yalnız değildir" diyerek şunları söyledi: "Gazze'de hayat, en temel ihtiyaçlara ulaşmakta bile büyük zorluklarla devam ediyor. Biz de bu zorlukları biraz olsun hafifletebilmek için; su dağıtımları, ekmek fırını çalışmaları ve gıda paketleri ile kardeşlerimizin yanında olduk. Her damla su, her ekmek, her gıda paketi; orada yaşayan aileler için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir umut. Umuda Koşanlar olarak Gazze'nin yanında olmaya devam ediyoruz"

Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları Umut Aşevi'nde Gazzeli vatandaşlara destek olan Özçelik, "Gazze'de her damla hayat demek" demişti.

Gamze Özçelik, geçen günlerde de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Katliamların ortasında bir de susuzlukla mücadele eden ailelere temiz içme suyu ulaştırıyoruz. Gazze'de bir bardak su, sadece bir ihtiyaç değil yaşama tutunmanın, umudun sembolü..."

Öte yandan geçen günlerde fırını 2 kez bombalandı, ancak Özçelik yılmadı.

3. kez aşevini kuran Özçelik, "Gazze'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.

