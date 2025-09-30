19 yıllık evlilik bitiyor! "Dünyanın en güzel kadını terk edildi"
Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Nicole Kidman ve Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Uzun süredir örnek çift olarak anılan ikiliden gelen bu ayrılık haberi, magazin dünyasında adeta şok etkisi yarattı.
2006 yılından bu yana mutlu beraberlikleri süren Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban'ın seneler sonra ayrıldığı ortaya çıktı.
17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adında iki çocukları bulunan ünlü çiftin ayrılık haberini TMZ duyurdu.
Keith Urban, yaz boyunca konser turneleri nedeniyle evden uzak kalırken, Nicole Kidman iki kızlarıyla birlikte zaman geçirdi.
Çifte yakın kaynaklar, Kidman'ın evliliğini kurtarmak için çabaladığını ancak Urban'ın ilişkiyi bitirme kararı aldığını iddia ediyor.
57 yaşındaki Urban'ın Nashville'deki aile evinden taşınıp, aynı şehirde kendine yeni bir ev aldığı da gelen haberler arasında.
Henüz resmi bir boşanma açıklaması yapılmasa da, basına yansıyan yorumlar ayrılığın uzun süredir "geliyorum" dediğini gösteriyor. Kidman'a yakın isimler, ünlü oyuncunun bu süreçte ailesini ayakta tutmak için büyük çaba harcadığını dile getirdi.
Çiftin ayrılığıyla ilgili dikkat çeken bir detay da geçtiğimiz haziran ayında gündeme gelmişti. Keith Urban, Kidman'ın A Family Affair filminde Zac Efron'la çektiği aşk sahneleri hakkında sorulan bir soruya sinirlenerek canlı yayını aniden sonlandırmıştı. Bu olay, o dönem çiftin ilişkisinde gerginlik olduğunun sinyallerini vermişti.
Nicole Kidman ve Keith Urban, Ocak 2005'te bir galada tanışıp kısa sürede aşka yelken açmıştı. 2006'da evlenen çift, Sunday Rose (17) ve Faith Margaret (14) adında iki kız çocuğuna sahip.
Yıllar boyunca uyumlarıyla parmakla gösterilen Kidman-Urban çifti, Hollywood'un "en mutlu evliliklerinden biri" olarak anılıyordu.
Evliliği bitirme kararı alan ve çekip giden tarafın Keith Urban olması sosyal medyada 'Dünyanın en güzel kadını terk edildi' yorumlarına sebep oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…
- 2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?
- 30 EYLÜL SALI İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | Hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?
- 30 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?
- Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
- Türk usulü uzun yaşam sırrı! Çay içmek kalp krizi riskini azaltıyor mu? Uzmanlar açıkladı
- 2025 YARGITAY PERSONEL SONUÇ EKRANI: Yargıtay personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?