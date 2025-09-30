19 yıllık evlilik bitiyor! "Dünyanın en güzel kadını terk edildi"

Kaynak: Instagram

Henüz resmi bir boşanma açıklaması yapılmasa da, basına yansıyan yorumlar ayrılığın uzun süredir "geliyorum" dediğini gösteriyor. Kidman'a yakın isimler, ünlü oyuncunun bu süreçte ailesini ayakta tutmak için büyük çaba harcadığını dile getirdi.

Kaynak: Instagram

Çiftin ayrılığıyla ilgili dikkat çeken bir detay da geçtiğimiz haziran ayında gündeme gelmişti. Keith Urban, Kidman'ın A Family Affair filminde Zac Efron'la çektiği aşk sahneleri hakkında sorulan bir soruya sinirlenerek canlı yayını aniden sonlandırmıştı. Bu olay, o dönem çiftin ilişkisinde gerginlik olduğunun sinyallerini vermişti.