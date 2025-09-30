30 Eylül 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri 19 yıllık evlilik bitiyor! "Dünyanın en güzel kadını terk edildi"

19 yıllık evlilik bitiyor! "Dünyanın en güzel kadını terk edildi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 10:22
ABONE OL
19 yıllık evlilik bitiyor! Dünyanın en güzel kadını terk edildi

Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Nicole Kidman ve Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Uzun süredir örnek çift olarak anılan ikiliden gelen bu ayrılık haberi, magazin dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

2006 yılından bu yana mutlu beraberlikleri süren Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban'ın seneler sonra ayrıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adında iki çocukları bulunan ünlü çiftin ayrılık haberini TMZ duyurdu.

Keith Urban, yaz boyunca konser turneleri nedeniyle evden uzak kalırken, Nicole Kidman iki kızlarıyla birlikte zaman geçirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çifte yakın kaynaklar, Kidman'ın evliliğini kurtarmak için çabaladığını ancak Urban'ın ilişkiyi bitirme kararı aldığını iddia ediyor.

57 yaşındaki Urban'ın Nashville'deki aile evinden taşınıp, aynı şehirde kendine yeni bir ev aldığı da gelen haberler arasında.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Henüz resmi bir boşanma açıklaması yapılmasa da, basına yansıyan yorumlar ayrılığın uzun süredir "geliyorum" dediğini gösteriyor. Kidman'a yakın isimler, ünlü oyuncunun bu süreçte ailesini ayakta tutmak için büyük çaba harcadığını dile getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çiftin ayrılığıyla ilgili dikkat çeken bir detay da geçtiğimiz haziran ayında gündeme gelmişti. Keith Urban, Kidman'ın A Family Affair filminde Zac Efron'la çektiği aşk sahneleri hakkında sorulan bir soruya sinirlenerek canlı yayını aniden sonlandırmıştı. Bu olay, o dönem çiftin ilişkisinde gerginlik olduğunun sinyallerini vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Nicole Kidman ve Keith Urban, Ocak 2005'te bir galada tanışıp kısa sürede aşka yelken açmıştı. 2006'da evlenen çift, Sunday Rose (17) ve Faith Margaret (14) adında iki kız çocuğuna sahip.

Yıllar boyunca uyumlarıyla parmakla gösterilen Kidman-Urban çifti, Hollywood'un "en mutlu evliliklerinden biri" olarak anılıyordu.

Evliliği bitirme kararı alan ve çekip giden tarafın Keith Urban olması sosyal medyada 'Dünyanın en güzel kadını terk edildi' yorumlarına sebep oldu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör