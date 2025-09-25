Hastalığını açıklamıştı! Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı
Rahatsızlanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'nun beyin anevrizması geçirdiği öğrenilmişti. Tedavi altına alınan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında ilk açıklamayı yaparak, taburcu olduğunu söyledi.
Ekranların sevilen isimlerinden olan oyuncu Ahu Yağtu, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Yağtu'nun tedavi sürecine başlandığı ve tetkiklerin yapıldığı açıklanmıştı.
Güzel oyuncunun menajerlik şirketi Yağtu'nun durumu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
İLK AÇIKLAMAYI YAPTI!
Ahu Yağtu son olarak sosyal medya hesabında takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Yağtu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastalndı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
- 25 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI: Bugünkü maçlar neler, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi
- 30 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU | Haftanın indirimleri belli oldu: Toz deterjan 299 TL, leke çıkarıcı 130 TL…
- 2025 Erzurum deprem haritası: Erzurum fay hattı nereden geçiyor, hangi bölgeler riskli?
- Dünya Eczacılar Günü ne zaman? 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? 2025 Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri
- 25 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak? Saat kaça kadar sürecek?
- Sonbahar kendini hissettirmeye başladı! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı
- 2025 ZİRAİ DON DESTEĞİ: Zirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? Ödemeler hangi ürünleri kapsıyor?
- 25 Eylül Perşembe TV yayın akışı 2025: Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?
- 40 bin kişilik dev araştırma: Herkes yanlış biliyormuş! Ölüm riskini azaltan kahve saati ortaya çıktı
- Son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? Yenileme ücreti ne kadar?