1,5 yıllık evlilik bitti! Ebru Gündeş'ten boşanma açıklaması
Ebru Gündeş'in 4. kez nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük olan eşi Murat Özdemir geçtiğimiz günlerde 'suç örgütü' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı "boşanma" açıklamasıyla takipçilerini şaşırttı.
Sevilen şarkcıı Ebru Gündeş geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile 4. kez nikah masasına oturmuştu. Gündeş, yaptığı evlilikle günlerce konuşulmuştu.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir ile gündeme geldi. Özdemir 'suç örgütü' iddiasıyla gözaltına alındı ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Ebru Gündeş bugün ise "boşanma" açıklamasıyla dikkat çekti.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Gündeş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içerisinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.
Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim... Saygılarımla"
