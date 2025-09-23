Evlenince setlere ara vermişti! Şilan Makal’dan sürpriz imaj...

32 yaşındaki oyuncu Şilan Makal, uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de hayatını birleştirmişti. Çift, evlendikten bir yıl sonra da oğulları Şener'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.