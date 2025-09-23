Evlenince setlere ara vermişti! Şilan Makal'dan sürpriz imaj...
Ünlü futbolcu Şener Özbayraklı ile evlendikten sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu Şilan Makal, yeni imajıyla adından söz ettirdi. Son halini paylaşan ünlü isim, "Beni uzun süre böyle görebilirsiniz" dedi.
32 yaşındaki oyuncu Şilan Makal, uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de hayatını birleştirmişti. Çift, evlendikten bir yıl sonra da oğulları Şener'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda ise çiftin boşanacağını iddia edilmişti. Eşi Şener Özbayraklı ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan ünlü isim, "ayrılık" iddialarına son noktayı koymuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şilan Makal, son olarak imaj değişikliğine gitti.
Saçlarını boyatıp kestiren ünlü isim, yeni imajını "Beni çok uzun süre böyle görebilirsiniz" notuyla paylaştı.
İşte Şilan Makal'ın yeni imajı...
