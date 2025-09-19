Seray Sever'den şaşırtan itiraf: "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu"

Ayrıca Sever, geçmişte rol aldığı "Dünya Güzellerim" programının kendisi için olumsuz bir deneyim olduğunu da açıkladı:

"Program benim için adeta bir faciaydı. Moderatörlük yapmak için gitmiştim ancak set yürüyüşü ve planlar tutmadı. Ücretimizi alamadık ve davalık olduk. Başta büyük bir hevesle başlamıştım ama süreç bir işkenceye dönüştü."

Kaynak: Instagram