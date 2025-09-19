19 Eylül 2025, Cuma
Seray Sever'den şaşırtan itiraf: "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 16:47
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu" sözleriyle gündem yarattı.

2018'de evlendiği Eray Sünbül ile ikiz kızları olan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sibel Arna'nın programına katılan Sever, eşine dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Eray benim ruh eşim. İlk karşılaştığımızda 'ruhları konuşuyor' dedim. Yaş farkı, 'küçük erkeklerden hoşlanmam' düşüncemi değiştirdi. İstanbul-Bodrum arasında ilişkimize müdahale etmeye çalışanlar oldu; aralarında ünlüler de vardı. 'Seni burada kafesliyor' diyenler çıktı ama biz ilişkimize sıkı sıkıya sahip çıktık."

2022 yılında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucaklayan Sever, annelik sürecinin ardından eşine bakış açısının değiştiğini ifade etti:

"8 kez tüp bebek denemesi yaptım, 49 yaşımda anne oldum. Zorlu bir süreçti ama aşkımız çocuklarla birlikte bambaşka bir boyut kazandı. Kocamı 'Ölene kadar yanımda olsun' dediğim bir yerden seviyorum. Güven bizim için en önemli değer. Konumunu paylaşıyor, telefon çaldığında açıyor; hayatımda ilk kez telefonunu kurcalamadığım bir erkekle birlikteyim."

Ayrıca Sever, geçmişte rol aldığı "Dünya Güzellerim" programının kendisi için olumsuz bir deneyim olduğunu da açıkladı:

"Program benim için adeta bir faciaydı. Moderatörlük yapmak için gitmiştim ancak set yürüyüşü ve planlar tutmadı. Ücretimizi alamadık ve davalık olduk. Başta büyük bir hevesle başlamıştım ama süreç bir işkenceye dönüştü."

