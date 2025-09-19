Seray Sever'den şaşırtan itiraf: "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu"
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu" sözleriyle gündem yarattı.
2018'de evlendiği Eray Sünbül ile ikiz kızları olan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Sibel Arna'nın programına katılan Sever, eşine dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Eray benim ruh eşim. İlk karşılaştığımızda 'ruhları konuşuyor' dedim. Yaş farkı, 'küçük erkeklerden hoşlanmam' düşüncemi değiştirdi. İstanbul-Bodrum arasında ilişkimize müdahale etmeye çalışanlar oldu; aralarında ünlüler de vardı. 'Seni burada kafesliyor' diyenler çıktı ama biz ilişkimize sıkı sıkıya sahip çıktık."
2022 yılında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucaklayan Sever, annelik sürecinin ardından eşine bakış açısının değiştiğini ifade etti:
"8 kez tüp bebek denemesi yaptım, 49 yaşımda anne oldum. Zorlu bir süreçti ama aşkımız çocuklarla birlikte bambaşka bir boyut kazandı. Kocamı 'Ölene kadar yanımda olsun' dediğim bir yerden seviyorum. Güven bizim için en önemli değer. Konumunu paylaşıyor, telefon çaldığında açıyor; hayatımda ilk kez telefonunu kurcalamadığım bir erkekle birlikteyim."
Ayrıca Sever, geçmişte rol aldığı "Dünya Güzellerim" programının kendisi için olumsuz bir deneyim olduğunu da açıkladı:
"Program benim için adeta bir faciaydı. Moderatörlük yapmak için gitmiştim ancak set yürüyüşü ve planlar tutmadı. Ücretimizi alamadık ve davalık olduk. Başta büyük bir hevesle başlamıştım ama süreç bir işkenceye dönüştü."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: 33’lerin arasında saklanan 38 sayısını 8 saniyede bulabilir misin?
- Fenerbahçe başkan seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede? Başkan adayları kimler?
- Süper Lig 6. Hafta | Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA | ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
- 19 Eylül Maç Fikstürü: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…
- Aşk ve Gözyaşı gerçek hikaye mi? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı nerede çekildi?
- 19 Eylül TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler ve programlar yayında?
- 19 Eylül Cuma hutbesi konusu: “Peygamberimiz (s.a.s) ve Ticaret Ahlakı”
- Meteoroloji’den 4 bölge için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da poyraz sert esecek: Gece soğuğu kapıda! İşte uyarı verilen iller…
- Optik İllüzyon: İki resim arasında kaç fark bulunuyor? Farkları 9 saniyede görebilen çıkmadı
- Teşkilat 6. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak ?