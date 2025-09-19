Fazıl Say’dan sanat dünyasına ders gibi tepki! "Bu sessizlik utançtır"

Kaynak:AA

Sabah yazarı Tuba Kalçık da bugünkü köşesinde Fazıl Say'ın bu çıkışına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'deki soykırımı artık dayanılmaz bir boyuta geldi. Netanyahu hükümeti, 21. yüzyılda herkesin gözü önünde Gazze halkını acımasızca öldürüyor.

Bu zalimlik artık öyle bir boyutta geldi ki dünyanın dört bir yanında her gün protestolar düzenleniyor. Amerikalı yolsuzlar da Avrupalı sanatçılar da film festivallerinde açık açık bu soykırımın durması için İsrail'i protesto ediyor.

Benim bu hafta dikkatimi çeken en önemli iki isim var bu protestolar arasında bir tanesi Emmy ödüllü oyuncu Hannah Einbinder diğeri de BBC İskoçya Senfoni Orkestra Şefi Ilan Volkov...