Haluk Levent'ten korkutan haber! Konser sonrası hastanelik oldu
Haluk Levent, dün akşam Muğla'da verdiği konserin ardından hayranlarını korkuttu. İşte apar topar hastaneye kaldıran ünlü şarkıcının sağlık durumu...
56 yaşındaki ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten gelen haber sevenlerini korkuttu.
Ünlü şarkıcı, Muğla konseri sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
HASTANELİK OLDU
Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan ünlü şarkıcıya, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede geçirdi.
Sanatçının son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
