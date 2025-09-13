Haluk Levent’ten korkutan haber! Konser sonrası hastanelik oldu

13 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 12:28 Güncelleme: 13.09.2025 12:34
Haluk Levent, dün akşam Muğla'da verdiği konserin ardından hayranlarını korkuttu. İşte apar topar hastaneye kaldıran ünlü şarkıcının sağlık durumu...

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten gelen haber sevenlerini korkuttu.

Ünlü şarkıcı, Muğla konseri sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANELİK OLDU

Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan ünlü şarkıcıya, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede geçirdi.

Sanatçının son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

