Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mest etti! Düğün sonrası peş peşe yayınladı
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'la hayatını birleştirdi. Çiftin, düğün sonrası balayı rotası belli olurken peş peşe paylaşımlar geldi.
Uzun süredir kalbinin boş olduğunu dile getiren Eda Erol, mutluluğu pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'da buldu.
Nisan ayında Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Erol, geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Mutlu çiftin balayı rotası da belli olmuştu.
Eda Erol ve Ekrem Karaçayır, kumsalları ve turkuaz deniziyle ünlü ada ülkesi Mauritius'u tercih etti.
Eda Erol'un "Küçük molamızın anıları" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
