You dizisinin yıldızı 3. kez baba oldu!
You dizisiyle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu Penn Badgley müjdeli haberi paylaştı. Badgley ile şarkıcı eşi Domino Kirke, ikiz bebeklerine kavuştu.
Gossip Girl ve ardından You dizileriyle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu Penn Badgley'den müjdeli haberi paylaştı. Ünlü oyuncu, üçüncü kez baba olduğunu sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu.
Yeni kitabı için 14 Ekim'de katılacağı bir etkinlik olduğunu söyleyen Penn Badgley, çektiği videoda fısıldayarak konuştuğunu ve bebekleri uyandırmak istemediğini ifade etti.
Ünlü oyuncu, videoda bebeklerden birinin minik ayağını gösterdi.
BEBEKLER TEK YUMURTA İKİZİ
Penn Badgley ve şarkıcı eşi Domino Kirke'ün erkek bebekleri tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi.
2017'de dünyaevine giren Penn Badgley-Domino Kirke çiftinin Ağustos 2020'de dünyaya gelen James adında bir oğulları daha var.
Domino Kirke'ün Morgan O'Kane ile olan ilişkisinden Cassius adında bir oğlu daha bulunuyor.
