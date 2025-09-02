Şoke eden iddia! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor
Yıllardır örnek evlilikleriyle magazin gündeminde yer alan Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, bu kez ayrılık iddialarıyla konuşuluyor. Çiftin ilişkilerinde bir kriz yaşandığı ve bu krizin ihanet nedeniyle ortaya çıktığı öne sürüldü.
2000'li yıllarda televizyon ekranlarında "Doktorlar" dizisinde Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile hayatını birleştirmişti.
Çiftin evliliği, Emine (13) ve Ela (12) adlı iki kız çocuğuyla taçlanmıştı.
Sosyeteye adım attıkları günden bu yana her hareketleriyle magazin gündemini meşgul eden Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, bu kez üzücü bir haberle adlarından söz ettirdi.
"Gel Konuşalım" programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın iddialarına göre, Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi.
"Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti neden boşanıyor?" soruları akıllara gelirken programının sunucuları ortada "ihanet" olabileceği iddialarında bulundu.
