Survivor İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker takipçilerinden yardım istedi

Kaynak: Instagram

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Balaban paylaşımında 'Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah' ifadelerini kullanmıştı.

İlayda Balaban, doğumdan günler sonra sağlık durumuyla ilgili; ''Beni sormuşsunuz. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Harikayım, bomba gibiyim. O kadar iyiyim. Merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Güzel dilek ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim öncelikle. İyi ki varsınız. Dönemediğim olduysa kusura bakmayın. Telefonu elime alamıyorum bile. Çok güzel bir doğum geçirdim. Onu söyleyeyim öncelikle.'' açıklamasında bulunmuştu.