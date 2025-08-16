16 Ağustos 2025, Cumartesi
Survivor İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker takipçilerinden yardım istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 16:34
Survivor'da tanışarak evlenen İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşıyor. Çiçeği burnunda anne, sosyal medyadan paylaştığı video ile takipçilerinden yardım istedi.

'Survivor 2021' şampiyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile aynı yıl yarışmada mücadele eden İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti. Survivor 2025'in ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı.

BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

İlayda Şeker, bebeklerine verecekleri ismi açıklamıştı. Sosyal medya hesabından Şeker, "Bebeğinizin adı ne olacak kaç çocuk düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt vermişti. Balaban ve Şeker, çiftinin bebeklerine 'İlis' adını verecekleri öğrenilmişti.

İsmail Balaban ve eşi İlayda Balaban, merakla bekledikleri kız bebeklerine 10 Temmuz 2025 günü kavuşmuştu. Eski Survivor şampiyonu Balaban, kızı İlis'le ilk fotoğrafını paylaşmıştı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Balaban paylaşımında 'Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah' ifadelerini kullanmıştı.

İlayda Balaban, doğumdan günler sonra sağlık durumuyla ilgili; ''Beni sormuşsunuz. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Harikayım, bomba gibiyim. O kadar iyiyim. Merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Güzel dilek ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim öncelikle. İyi ki varsınız. Dönemediğim olduysa kusura bakmayın. Telefonu elime alamıyorum bile. Çok güzel bir doğum geçirdim. Onu söyleyeyim öncelikle.'' açıklamasında bulunmuştu.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Taze anne, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile takipçileriyle dertleşerek yardım istedi.

Bebeği İlis'in uyku sorunu olduğu belirten anne Balaban, şu ifadeleri kullandı:

''ASLA YATAKTA UYUMUYOR''

''Herkese günaydın arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruyu soruyorum; İlis hanım sabah 6'dan beri ayakta ve asla uyumuyor. Bakın saat kaç olmuş 11 mi 11.30 mu? Artık saatten bile haberim yok. Gözlerimden gördüğünüz gibi. Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk.''

