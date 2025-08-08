Survivor Almeda Baylan'ın eşi Ercan'dan kafa karıştıran sözler
Survivor 2025 yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Almeda Baylan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eşi Ercan Baylan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, 'boşanma' dedikodularını alevlendirdi.
Survivor 2025'e diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor...
ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI
Yarışma boyunca 29 kilo vererek, adeta iğne ipliğe dönen fenomen isim, burun estetiği sonrası bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medyayı aktif olarak kullanan Almeda, şimdi de eşiyle yaşadığı krizle gündemde...
BOŞANIYORLAR MI?
Uzun süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını duyurmuştu.
Survivor Almeda, ayrılıkla ilgili; ''Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler.'' ifadelerini kullanmıştı.
Boşanma haberlerinin yayılmasının ardından Ercan Baylan, ''Aralarında ufak bir yanlış anlaşılma olduğunu, şu an sorun bulunmadığını'' belirterek ayrılmaktan vazgeçtiklerini ifade etmişti.
KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Survivor Almeda'nın eşi Ercan Baylan, günler sonra yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
''YOLUNA DEVAM EDER''
Baylan, Instagram'dan yaptığı göndermeli paylaşımda; ''Erkekler aşık olduğu kadının düzelmeyeceğini anlayana kadar çabalamaya devam eder, son çabadan sonra bir şeyler değişmiyorsa, bir sabah güneşiyle tüm olayı bitirip yoluna devam eder'' videosunu kendi hesabında alıntılayarak yayınladı.
