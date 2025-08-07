İpek Tuzcuoğlu yeni dizisi için imaj değiştirdi

07 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 12:47
Uzun süredir ekranlardan uzak olan İpek Tuzcuoğlu, yeni projesi için imaj tazeledi. Saçlarının rengini açtıran güzel oyuncu, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Bir döneme damgasını vuran "Asmalı Konak" dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

"Kıskanmak" adlı dizisi için hazırlıklarını sürdüren Tuzcuoğlu, yeni sezon öncesi imaj tazeledi.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan ünlü oyuncu, değişimini sosyal medya hesabından "Yeni yol, yeni rota, yeni bir gönül macerası" notuyla paylaştı.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Tuzcuoğlu'nun kısa sürede gündem olan son hali, binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri "Çok yakışmış", "Saçlar süper olmuş" gibi mesajlarla oyuncuya övgü yağdırdı.

