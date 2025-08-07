İpek Tuzcuoğlu yeni dizisi için imaj değiştirdi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan İpek Tuzcuoğlu, yeni projesi için imaj tazeledi. Saçlarının rengini açtıran güzel oyuncu, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
Bir döneme damgasını vuran "Asmalı Konak" dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.
"Kıskanmak" adlı dizisi için hazırlıklarını sürdüren Tuzcuoğlu, yeni sezon öncesi imaj tazeledi.
Saçlarını kestirip sarıya boyatan ünlü oyuncu, değişimini sosyal medya hesabından "Yeni yol, yeni rota, yeni bir gönül macerası" notuyla paylaştı.
SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI
Tuzcuoğlu'nun kısa sürede gündem olan son hali, binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri "Çok yakışmış", "Saçlar süper olmuş" gibi mesajlarla oyuncuya övgü yağdırdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Temizlik yaparken yılanları eve çağırıyor olabilirsiniz! Bu koku yılanları cezbediyor
- SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?
- Kişilik testi: Çay mı kahve mi? Bu basit tercih kişilik özelliklerini gözler önüne seriyor
- “Ne spor ne diyet!” dedi, 12 ayda 63 kilo verdi! İşte sırrı
- İnatlarında sınırsız 3 burç! Doğru bildiklerinden asla dönmezler
- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2025 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF
- St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Canan Karatay tek cümleyle uyardı: “Sadesi gerçek şifa!”
- Askerlik sevk tarihleri 2025 | 2. ve 3. grup sevkler ne zaman başlıyor? Askerlik sevk başlangıç tarihinde mi başlar?
- Tarım Kredi kataloğu 7-11 AĞUSTOS | Zeytinyağı ve ayçiçek yağında kaçırılmayacak fırsatlar
- İki yeni mevsim ortaya çıktı: O tarihler hastalığa davetiye çıkarıyor! Artık bahar ve yaz eskisi gibi değil
- Ümit Aktan neden vefat etti, hasta mıydı? Spiker Ümit Aktan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?