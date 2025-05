Talihsiz kaza: Jennifer Lopez sevenlerini korkuttu

Kaynak: Instagram

ANTALYA'DA KONSER VERECEK!

Öte yandan Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.

Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li şarkıcı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.