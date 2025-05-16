Talihsiz kaza: Jennifer Lopez sevenlerini korkuttu
Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den gelen haber hayranlarını korkuttu. Lopez'in sahne provasında düşerek yaralandığı öğrenildi.
6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Jennifer Lopez'den gelen haber sevenlerini endişelendirdi.
Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Lopez'in, American Music Awards (AMA) töreni için yaptığı sahne provalarında talihsiz bir şekilde yaralandığı öğrenildi.
ANTALYA'DA KONSER VERECEK!
Öte yandan Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.
Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li şarkıcı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.
Geçmişte Christina Aguilera, Tom Odell, JasonDerulo, Dua Lipa, Tom Jones'u da ağırlayan otel, Lopez'i ikinci kez konuk edecek.
Yaklaşık 6 yıl önce aynı otelde Türkiye'deki hayranlarıyla buluşan Lopez, bu yıl da 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da etkileyici sesi, güçlü koreografileri, özel dans ekibi ve ışıltılı sahne performansıyla müzik şöleni sunacak. Konser saat 22.00'de başlayacak.
Konserin biletleri ise 20 bin liradan Bubilet'te satışa sunuldu.
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