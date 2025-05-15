Metin Arolat’ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti

Türk popuna gerek sesi, gerek yazdığı şarkılar gerekse çektiği kliplerle damgasını vuran Metin Arolat, en mutlu olduğu yer olarak nitelediği sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz 20 Eylül'de 52 yaşında hayata veda etmişti.

Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.