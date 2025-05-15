15 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Metin Arolat’ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti

Metin Arolat’ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 06:58
ABONE OL
Metin Arolat’ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti

Geçtiğimiz eylül ayında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Metin Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Arolat'ın kanında alkol ve uyuşturucu maddeye rastlandığı vurgulanarak kalp krizi nedeniyle öldüğü ifade edildi.

Türk popuna gerek sesi, gerek yazdığı şarkılar gerekse çektiği kliplerle damgasını vuran Metin Arolat, en mutlu olduğu yer olarak nitelediği sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz 20 Eylül'de 52 yaşında hayata veda etmişti.

METİN AROLAT'IN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI!

Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.

Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları (Ekran görüntüsü)Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları (Ekran görüntüsü)

KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları (Ekran görüntüsü)Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları (Ekran görüntüsü)

Sabah'ın haberine göre Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları (Ekran görüntüsü)Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları (Ekran görüntüsü)

Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.

Arolat’ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktıArolat’ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı AROLAT'IN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
’Şok diyetler’ ölüm saçıyor’Şok diyetler’ ölüm saçıyor 'ŞOK DİYETLER' ÖLÜM SAÇIYOR
Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı!Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı! METİN AROLAT'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!
Şarkıcı Metin Arolat’a veda!Şarkıcı Metin Arolat’a veda! ŞARKICI METİN AROLAT'A VEDA!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör