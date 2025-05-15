Metin Arolat’ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Geçtiğimiz eylül ayında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Metin Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Arolat'ın kanında alkol ve uyuşturucu maddeye rastlandığı vurgulanarak kalp krizi nedeniyle öldüğü ifade edildi.
Türk popuna gerek sesi, gerek yazdığı şarkılar gerekse çektiği kliplerle damgasını vuran Metin Arolat, en mutlu olduğu yer olarak nitelediği sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz 20 Eylül'de 52 yaşında hayata veda etmişti.
Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.
KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Sabah'ın haberine göre Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.
Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.
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