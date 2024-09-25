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Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 18:04 Güncelleme: 25.09.2024 18:07
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Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!

Türk müziğinin sevilen ismi Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’ndaki bir otelde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Arolat'ın son anları ortaya çıktı.

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