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Yusuf Güney'den olay yaratacak sözler! "Evren bana mesaj gönderdi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 17:09
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Yusuf Güney’den olay yaratacak sözler! Evren bana mesaj gönderdi

Astral seyahat ve uzaylılarla ilgili ilginç açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Yusuf Güney, şimdi de 'Evren bana mesaj gönderdi' açıklamasıyla gündeme geldi.

Son dönemde uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde şarkıcılığı bıraktığını açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

'Bunalım' ve 'Sevdaluğun Sarmadı' gibi unutulmaz hit şarkılarıyla akıllara kazınan Yusuf Güney, yine gündem yarattı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Güney, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"EVREN BANA MESAJ YOLLADI"

Evrenle konuştuğunu iddia eden Yusuf Güney, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yeni bir sektöre adım attığını söyleyen Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum." ifadelerinde bulundu.

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