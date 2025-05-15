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Ünlü iş insanı Osman Merzeci Nijerya'da ölümden döndü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 08:52
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Ünlü iş insanı Osman Merzeci Nijerya’da ölümden döndü!

Afrika’da yıllardır sürdürdüğü yatırımlar ve başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü iş insanı Osman Merzeci, Nijerya’da geçirdiği trafik kazasında adeta ölümden döndü. Merzeci, apar topar Türkiye'ye dönerek ameliyat masasına yattı. İşte son sağlık durumu...

Türk iş insanı Osman Merzeci, Afrika'da trafik kazası geçirdi! Yolda yürüdüğü sırada hızla gelen bir aracın çarpması sonucu diz kapağı parçalanan Merzeci, acilen Türkiye'ye getirilerek ameliyata alındı.

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

AFRİKA'DA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazanın üzerinden üç aydan fazla süre geçti ve Merzeci, halen evinde dinlenme sürecini sürdürüyor. Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Osman Merzeci'nin geçirdiği bu talihsiz kazaya yer verdi:

"Yıllardır Afrika'da iş yapan hatta Afrika ülkesi Kamerun'un fahri konsolosu olan ünlü iş insanı Osman Merzeci'nin, yine bir Afrika ülkesi olan Nijerya'da ölümden döndüğünü öğrendim. Önceki gün bir arkadaşım, Osman Bey'i İstanbul'da koltuk değnekleriyle yürürken gördüğünü söyleyince merak edip aradım.

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

DİZİ PARÇALANDI

Osman Bey, Nijerya'da ciddi bir trafik kazası geçirdiğini söyledi. Yolda yürürken ara sokaktan hızla çıkan bir araç çarpmış ve kaldırıldığı hastanede dizinin parçalandığı görülmüş. Bunun üzerine yakın arkadaşı Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'nu aramış ve o da "Orada bir şey yaptırma buraya gel, burada ameliyat edelim" deyince ilk uçakla İstanbul'a gelmiş.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Başarılı bir ameliyat olan Osman Bey, üç aydan fazladır evde yatıyormuş. Yeni yeni ayaklanmış ve koltuk değnekleriyle yürümeye başlamış. Bu arada Nijerya'yı bilen dostları, "Ülkede zaten üç araba var, onun da biri gelip sana çarpmış, ne bahtsızsın" deyip takılıyorlarmış. Osman Bey'e büyük geçmiş olsun..."

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