Ünlü iş insanı Osman Merzeci Nijerya’da ölümden döndü!

Kaynak: Sabah

DİZİ PARÇALANDI

Osman Bey, Nijerya'da ciddi bir trafik kazası geçirdiğini söyledi. Yolda yürürken ara sokaktan hızla çıkan bir araç çarpmış ve kaldırıldığı hastanede dizinin parçalandığı görülmüş. Bunun üzerine yakın arkadaşı Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'nu aramış ve o da "Orada bir şey yaptırma buraya gel, burada ameliyat edelim" deyince ilk uçakla İstanbul'a gelmiş.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Başarılı bir ameliyat olan Osman Bey, üç aydan fazladır evde yatıyormuş. Yeni yeni ayaklanmış ve koltuk değnekleriyle yürümeye başlamış. Bu arada Nijerya'yı bilen dostları, "Ülkede zaten üç araba var, onun da biri gelip sana çarpmış, ne bahtsızsın" deyip takılıyorlarmış. Osman Bey'e büyük geçmiş olsun..."