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Metin Arolat'ın vefatı sonrası gündem oldu! 'Şok diyetler' ölüm saçıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 13:06 Güncelleme: 24.09.2024 13:20
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Metin Arolat’ın vefatı sonrası gündem oldu! ’Şok diyetler’ ölüm saçıyor

20 Eylül’de İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan şarkıcı Metin Arolat, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kalp masajı yapılan Arolat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arolat'ın 52 yaşındaki ölümü sonrası hızlı kilo kaybetme hayaliyle başlanan ‘şok’ ve sonucundan mucize beklenen ağır diyetlerin sağlık açısından ortaya çıkardığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar şok diyetlerin ölüm saçtığına dikkat çekti.

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