22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sanat camiasının acı günü! Şarkıcı Metin Arolat'a veda: Sevenleri gözyaşlarını tutamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 14:03 Güncelleme: 22.09.2024 14:09
ABONE OL
Sanat camiasının acı günü! Şarkıcı Metin Arolat’a veda: Sevenleri gözyaşlarını tutamadı

Kadıköy'de sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dostları ünlü sanatçıya veda etmek için törende hazır bulundu. Tabutun başına gelen sanatçılar gözyaşlarını tutamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör