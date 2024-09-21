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Sanat camiası yasta: Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı! Son görüntüsü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 03:30 Güncelleme: 21.09.2024 11:28
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Sanat camiası yasta: Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı! Son görüntüsü...

İstanbul'da bir otelde sahne alan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, şarkı söylediği esnada yere yığıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arolat'ın son anlarının yer aldığı görüntüler de ortaya çıktı. İşte Metin Arolat'a kalp masajı yapılan o anlar...

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