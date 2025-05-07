Babasına şiddet uygulamıştı! Rapçi ’Sansar Salvo’ tahliye edildi

Kaynak: DHA

'BEN BABAMDAN İTİRAF ALMAYA ÇALIŞTIM'

Duruşmada savunması alınan sanık Ekin Can Arslan, "Olay tarihinde ben babamın evine, bir video çekip itiraf almak için gitmiştim. Öncelikle videolarda tokat sesine benzeyen ses var. Ama ben tükürmüştüm. O ses bunun sesi olabilir. Bende çok kötü şeyler yaşadım. Eski kız arkadaşım olsun, rapçi arkadaşım olsun, yakınımda çok vefat oldu. Sonrasında ailem bu vefatlarla ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almaya çalıştım. Kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle videoyu koydum, ama sonrasında iki platformda da sildim. Bu video sadece birkaç saat kaldı. Mahkeme öncesi annemin telefonundan babamla konuştum. Babam da, 'Yeni bir başlangıç yapalım' dedi. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar var. Benden para alanlar var. Bu koşullar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim. Annemle babamı bu oyuna girmek için tehdit etmiş olabilirler. Avukatlarım savunma yapıyor. Babamın bana bıçak çekme eylemi ile ilgili şikayetimden vazgeçeceğim. Beni vesayet altına almamaları için ben bu şikayetimi tutuyorum" dedi.