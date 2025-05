Babasına şiddet uygulamıştı! Rapçi ’Sansar Salvo’ tahliye edildi

Kaynak: DHA

'OĞLUMDAN ŞİKAYETİM YOKTUR'

Duruşmada söz hakkı verilen babası Gazi Arslan da, "Ben Ataşehir'de oturuyordum. Ekin Can, Cihangir'de oturur. Ekin Can olay akşamı 20.00 - 21.00 civarı eve geldi. Vesayet altına alınması ile ilgili benim bilgim yoktu. Ekin Can'ın kiralarını ben alıp ona veriyorum. O akşam acılı şekilde geldiğinde, 'Kiraları alıyorsun. Bana vermiyorsun' dedi. Ben de sakin olup oturmasını söyledim. Karşılıklı itişme oldu. Ben o esnada göğsüme doğru 3-4 defa yumruk yedim. Ben kapıyı açtım. Daha sonra Ekin Can evden ayrıldı. Elinde telefon vardı. Oğlumdan şikayetim yoktur" dedi.