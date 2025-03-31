Burak Kut ve eşi Cansen Yeni Kut'tan samimi açıklamalar! "Bayram sarılarak kutlanır"

Kaynak: Instagram

Aile kavramı sizin için ne ifade ediyor?

Burak Kut: İnsan hayatı boyunca bir yere ait olmak ister. İşte bu aidiyet duygusunun da ilk başladığı ve kendini en güvende hissettiği yer ailedir. Koşulsuz sevgi, güven, anlaşılma, paylaşma hem en temel hem de en özel isteklerimizdir, bu yüzden özellikle çocuk sahibi olduktan sonra bu değerleri daha fazla korumak ve paylaşmak daha da önemli oldu. Aile karakterlerimizin şekillendiği değerlerin oluştuğu, kimi zaman bir sığınak kimi zaman bir yol göstericidir. Biz de hem kendimiz için hem de özellikle Aden için çekirdek aile yapısı içinde bir arada olmaya ve günümüz şartlarında mümkün olduğunca, her şeyi paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Baba olduktan sonra hayatınız nasıl değişti?

B.K.: Öncelikle pozitif yönde değişti diyebilirim. Belli bir yaşa geldiğimde ne zaman baba olacağım, acaba kaderde var mı diye düşlerdim. Şükürler olsun kızımız doğduktan sonra sorumluluk ve aidiyet duygusu başka bir anlam kazandı. Başka bir bakış açısıyla, anne ve babalarımızın söz dinlemediğimizde, başına buyruk davranmak istediğimizde, uyarıp yapma dediklerinde, o yaşlarda çok toy olduğumuzdan tam anlamadan tepki verdiğimiz "Anne olunca ya da baba olunca anlarsın" sözü tezahür etmiş oluyor. Ben de buradan yola çıkarak kızıma daha iyi bir baba olabilmek için kendimi yeniliyor, değiştiriyorum.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi artık herkes tarafından kabul ediliyor. Siz çocuğunuzu korumak için eşinizle nelere dikkat ediyorsunuz?

Cansen Kut: Aden artık 14 yaşında ama daha önce de dijital dünyanın tehlikeleri ile küçük yaşta karşılaşmaya başlıyorlar, her ne kadar telefon tablet gibi araçlardan belli ölçülerde uzak tutmaya çalışsak da bir süre sonra bunun önüne geçemiyorsunuz, tabii ki biz de gerekli olan filtreleri sınırlamaları küçük yaşlardayken uyguladık. Ancak 14 yaşında olduğu için çok daha fazla iletişim kurup yol gösterici olmaya çalışıyoruz ama bence bir şeyleri engellemektense iletişimde olmak, gençlerin sınırlayıcısı olmaktansa yol göstericisi olmayı tercih eden bir aile yapımız var ve tabii ki bizler çok şanslıyız. Aden bu konuda kendi sınırlarını da bilen ve bizimle her şeyi paylaşabilen bilinçli bir genç kızı oldu.

B.K.: Ben de kendi payıma, önündeki ekrandan sunulan uygulamaların içinde yaşamaması için dikkat ediyorum. Çok bilgi kirliliği olduğundan okuduklarını teyit etmesi gerektiğini söylüyorum, teknolojiden, çağ gereği iletişimde ödev yaparken olumlu yönde faydalanmasını teşvik etmeye çalışıyorum. Yapay zeka dönemi geliyorsa anlamak öğrenmek gerek. Daha çok eğlence için kendi aralarında yaygın güncel uygulamaları kullanırken de olumlu olumsuz etkilerini kendi bakış açımdan anlatıp farkındalığını artırmaya çalışıyorum.