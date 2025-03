Burak Kut ve eşi Cansen Yeni Kut'tan samimi açıklamalar! "Bayram sarılarak kutlanır"

Kaynak: Instagram

Kızınızı yetiştirirken nelere dikkat ediyorsunuz?

C.K.: Kendimizde deneyimleyerek öğrendik ki bireyin iyi yetişmesinin temelinde mutlu sağlıklı ve kendini güvende hissettiği bir ortam çok önemli, o yüzden öncelikle anne baba olarak üzerimize düşen bu görevi, kendimizce yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğitim konusunda da hiçbir zaman baskıcı bir aile yapımız olmadı ve yine şanslıyız ki eğitim ve akademik kariyer açısından kendi yolunu çizebilen ve kendi hedefleri olan bir genç olarak bize de onun bu kararlarını desteklemek ve başarılarıyla gurur duymak düşüyor. Bizim görevimiz; ona topluma faydalı ne istediğini bilen ayakları üzerinde duran her şeyden önemlisi empati yapabilen ancak çok da kırılmaması gerektiğini öğreten ebeveynler olmak.

Bayramların hayatınızda nasıl bir yeri var?

C.K.: Bayramlar benim adıma biraz hüzünlü ve acı geçiyor kısa bir süre önce sırayla babamı, abimi ve annemi kaybettiğim için ağır bir özlem ve eksiklik duygusu hissettiriyor maalesef...

Nasıl bir anne-babasınız?

Burak-Cansen Kut: Bu soruyu tabii ki Aden'e sormak lazım... Çünkü anne baba olmak çok ilginç bir şeymiş. Daha önce bir kursu eğitimi olmadığı için aslında siz de çocukla birlikte öğreniyorsunuz. Bu yolda yürürken birçok doğru bildiğinizin yanlış, yanlış bildiğinizin doğru olduğunu da görüyoruz. Ancak günün sonunda hayata yine gelsek yine Aden'in annesi babası olmak ve onunla bu yolu yürümek, birlikte paylaşarak, birbirimize öğreterek, beraber öğrenerek, çokça eğlenceli, arada hüzünlü, gelecek için heyecanlı ama onunla geçirdiğimiz her an için çok mutlu olacak anne ve baba olduğumuzu söyleyebiliriz.. Onun hayatıyla ilgili olan kısmında ise kuralların kısıtlamaların cezalandırmaların her zaman ters teptiğine inandığımız için daha ilk konuşmaya başladığı günden itibaren onunla konuşarak ve hatta bazen sadece hareketlerimizle iletişim kurup, kırgınlığımızı ya da sınırlamalarımızı birbirimize anlatır olduk. O yüzden çok zorlandığımızı söyleyemeyiz.