Türkiye’nin SDG’ye tanıdığı süre doluyor! Suriye’ye yeni harekat mı olacak?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında SDG/YPG'nin entegrasyon sürecini sağlaması gerektiğini belirterek, olası terör operasyonları kapsamında Türkiye'nin hiçbir ülkeden icazet almayacağını vurguladı. (AA)

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamasında SDG'ye verilen sürenin bitmek üzere olduğunu vurgularken süreçteki kararlı duruştan taviz verilmeyeceği ve mutabakatın uygulanmaması halinde gerekenin yapılacağını belirtti. Bakan Güler açıklamasında terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunun Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek entegrasyonun gerçekleşmemesi durumunda olası bir operasyon sinyali verdi. Güler; "2016'da harekatlarımızı yaparken ABD de Rusya da oradaydı. Biz yapılması gerekeni kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni yine kimseye sormadan yaparız." dedi.

Yaşar Güler'in açıklamalarının ardından gözler bir kez daha Suriye'ye çevrilirken terör örgütü SDG/YPG'nin 10 Mart mutabakatına uymaması durumunda yeni bir harekat mı başlatılacak? Anadolu Ajansı (AA) Şam muhabiri Muhammed Karabacak A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına katılarak sürece ve bölgedeki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Anadolu Ajansı (AA) Şam muhabiri Muhammed Karabacak'ın açıklamaları ise şöyle;



"ŞAM HÜKÜMETİNDEN MÜZAKERELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI"

10 Mart mutabakatının imzalandığı tarihten itibaren bugüne dek sosyal medyada, açık kaynaklarda, televizyon kanallarında veya haber web sitelerinde entegrasyon sürecine dair herhangi bir senaryo, yazılan, çizilen, açıklanan herhangi bir senaryo aslında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, PKK/YPG'ye yakın olan gazetecilerin senaryosudur. Şam hükümeti tarafından 10 Mart mutabakatının imzalandığı tarihten bugüne dek herhangi bir müzakereye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bunun altını çok iyi çizmek lazım. Şam hükümeti tarafından müzakereye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açık kaynaklarda dolaşan teklifler, senaryolar, açıklamalar tamamen örgüt yandaşları tarafından yapılan açıklamalardır. Bu birinci unsur.