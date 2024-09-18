18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bahar ve Nihal Candan davasında yeni gelişme! Ara karar açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.09.2024 19:53 Güncelleme: 18.09.2024 20:13
ABONE OL
Bahar ve Nihal Candan davasında yeni gelişme! Ara karar açıklandı

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından yargılandıkları davada yeni bir gelişme yaşandı. Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör