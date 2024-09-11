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Nihal - Bahar Candan kardeşler yeniden hakim karşısına çıkıyor!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:47 Güncelleme: 11.09.2024 12:04
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Nihal - Bahar Candan kardeşler yeniden hakim karşısına çıkıyor!

Geçtiğimiz günlerde görülen Polatlar davasında ara karar açıklanmıştı. Dilan Polat'ın ardından Engin Polat dahil tüm sanıklar tahliye edilmişti. Şimdi ise gözler Candan kardeşlere çevrilmiş durumda. Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından yargılanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bugün tekrar hakim karşısına çıkacak.

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