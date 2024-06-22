22 Haziran 2024, Cumartesi
Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti! Bahar Candan cezaevinde değilmiş! Paylaşımında ortaya çıktı
Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan'ın aynı suçtan tutuklanan kardeşi Bahar Candan'ın geçtiğimiz günlerde Seçil Erzan ile bir tartışma yaşadığı ardından ikilinin koğuşlarının ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bahar Candan'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldığı iddiaları Nihal Candan'ın yaptığı paylaşım sonrası doğrulandı. Candan, kardeşini ziyarete gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 22.06.2024 13:09 Güncelleme: 22.06.2024 13:09
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