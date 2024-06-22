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Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti! Bahar Candan cezaevinde değilmiş! Paylaşımında ortaya çıktı

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan'ın aynı suçtan tutuklanan kardeşi Bahar Candan'ın geçtiğimiz günlerde Seçil Erzan ile bir tartışma yaşadığı ardından ikilinin koğuşlarının ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bahar Candan'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldığı iddiaları Nihal Candan'ın yaptığı paylaşım sonrası doğrulandı. Candan, kardeşini ziyarete gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 13:09 Güncelleme: 22.06.2024 13:09
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Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti! Bahar Candan cezaevinde değilmiş! Paylaşımında ortaya çıktı

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı,16 Kasım'da ise tutuklandı.

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Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti! Bahar Candan cezaevinde değilmiş! Paylaşımında ortaya çıktı

41 MİLYON DOLANDIRDI

Candan kardeşlerin de içerisinde yer aldığı şebekenin, sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları yüzde 25 indirimli şekilde satma vaadiyle mağdurları 41 milyon 526 bin lira dolandırdığı saptandı.

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Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti! Bahar Candan cezaevinde değilmiş! Paylaşımında ortaya çıktı

Bahar Candan'ın 'Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar cezalandırılmasını isterken, geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

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Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti! Bahar Candan cezaevinde değilmiş! Paylaşımında ortaya çıktı

ANOREKSİYA OLDUĞU İÇİN TAHLİYE EDİLDİ

Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan'ın tahliye edilmesi ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Candan kardeşlere ilişkin iddianame gündemdeyken, Nihal Candan'ın programlara katılması ve gezmesi ise birçok kişi tarafından eleştirildi.

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Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti! Bahar Candan cezaevinde değilmiş! Paylaşımında ortaya çıktı

Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçiren Bahar Candan'ın Seçil Erzan ile kavga ettiği öğrenilmişti.