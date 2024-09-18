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Ünlü oyuncu İrem Sak babasını gözyaşlarıyla toprağa verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:06 Güncelleme: 18.09.2024 16:38
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Ünlü oyuncu İrem Sak babasını gözyaşlarıyla toprağa verdi

İrem Sak’ın mide kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Dr. Şemsettin Sak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, ünlü oyuncunun yakınları dışında sanat camiasından birçok isim katıldı.

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