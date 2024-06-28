28 Haziran 2024, Cuma
37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kara para aklama suçlamalarıyla 7 ay önce tutuklanmış ve daha sonra anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmişti. Bu olay, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Tahliyenin ise arka planı ortaya çıktı. Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
Giriş: 28.06.2024 13:47 Güncelleme: 28.06.2024 13:47
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