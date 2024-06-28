37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...

TAHLİYE EDİLDİ

Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda ise tahliye edildi. Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü.