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37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kara para aklama suçlamalarıyla 7 ay önce tutuklanmış ve daha sonra anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmişti. Bu olay, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Tahliyenin ise arka planı ortaya çıktı. Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:47 Güncelleme: 28.06.2024 13:47
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37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...

Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı.16 Kasım'da ise tutuklandı.

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37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...

TAHLİYE EDİLDİ

Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda ise tahliye edildi. Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü.

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37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...

Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Nihal Candan'ın tahliye edilmesine yönelik eleştirilerini dile getirmişti.

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37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...

Candan bu eleştirilere yanıt vererek, tahliye sürecini ilk kez anlattı.

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37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı! Sebebi anoreksiya değilmiş...

Candan; 'Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok.' diyerek haberi aldığındaki tepkisini aktardı.