19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Uçakta olay çıkaran Dilan Çıtak ağlayarak konuştu: 'Yaptığımdan utanmıyorum'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 11:49 Güncelleme: 19.09.2024 11:55
ABONE OL
Uçakta olay çıkaran Dilan Çıtak ağlayarak konuştu: ’Yaptığımdan utanmıyorum’

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günler kedisi yüzünden uçakta ortalığı birbirine katmıştı. Önce hostese saldıran, ardından da polisi tehdit eden Çıtak, sosyal medyada açtığı canlı yayında ağlayarak kendini savundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör