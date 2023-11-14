Bahar Candan tutuklandı mı? 14 Kasım Salı Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?

Polat ailesinin sonrasında gözler diğer isimlere çevrildi ve son dakika haberlerine göre Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı haberi duyuruldu. Bu gelişme, vatandaşların arama motorlarında konuyla ilgili detayları araştırmaya başlamasına neden oldu. Peki Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?