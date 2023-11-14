Bahar Candan tutuklandı mı? 14 Kasım Salı Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?
Polat ailesinin ardından gözler diğer isimlere çevrildi. Son dakika gelen haberlere göre Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı haberi duyuruldu. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?
Polat ailesinin sonrasında gözler diğer isimlere çevrildi ve son dakika haberlerine göre Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı haberi duyuruldu. Bu gelişme, vatandaşların arama motorlarında konuyla ilgili detayları araştırmaya başlamasına neden oldu. Peki Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?
İstanbul'da lüks yaşantılarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil S., suç örgütüne üye olma ve dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alındı.
Bahar ve Nihal Candan kardeşler, uzun süredir "saçan sarmalı" yöntemiyle birçok kişiyi mağdur eden bir suç örgütünün üyeleri olarak suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu sonucunda başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonla birlikte Bahar, Nihal Candan kardeşler ve Hacı İsrafil S., gözaltına alındı.
Suç örgütü mensubu oldukları iddia edilen ünlü fenomenlerin, örgütün gizli kasası oldukları yönünde çeşitli delillerle desteklenen iddialar, soruşturmanın seyrini belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
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