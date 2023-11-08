Kim bu sosyal medya vurguncuları? Sulemsi, Yasince, Tayyargil, Bahar-Nihal Candan, Aymira Koçaklı... Paranın kaynağı suç örgütleri mi?
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan kişilere çevrildi. "Yeni Dilan Polatlar" olarak ortaya çıkan "sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı isimli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti. Ayrıca Bahar ve Nihal Candan isimli kardeşlerin bir suç örgütünün kasası olduğu ile ilgili suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü. Bu şahıslardan bazılarının dini kullanarak milli manevi değerleri istismar ettiği ve bu sayede bir kitle topladığı paylaşımlarından görüldü.
Türkiye günlerdir Dilan Polat-Engin Polat çiftini konuşuyor.
Kısa sürede büyük bir servet kazanan ve sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla lüks içerisinde yaşadıkları görülen çift hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Polat çifti başta olmak üzere onlarca kişi tutuklanırken, yüz milyonlarca liralık vurgun yapıldığı tespit edilmişti. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis gibi birçok suç hakkında haklarında soruştırma açıldı. Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler sosyal medyada bu şekilde ünlü olan ve kaynağı belirsiz bir şekilde kazanç sağlayarak lüks içerisinde yaşayan kişilere çevrildi.
*Sulemsi ve Yasince'nin önceki ve sonraki halleri
KİM BU KİŞİLER?
Sosyal medya üzerinden kitle oluşturarak lüks yaşamlarından görüntüler paylaşan Yasin-Şule Kayatürk (yasince - sulemsi), Tayyar-Özlem Öz (tayyargiller), Aymira Koçaklı'nın (aymirakk) yanı sıra, Bahar-Nihal Candan kardeşler hakkında ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Şatafatlı ve lüks yaşamlarının yanı sıra kendi isimleri adı altında kozmetik ürünleri başta olmak üzere birçok marka da yaratan bu kişilerin, piyasaya sürdüğü ürünlerin birçoğunda da sahtecilik yaptığı ortaya çıktı.
*Dilan Polat
MİLLİ MANEVİ DUYGULARI İSTİSMAR İLE İLLEGAL İŞLERE KILIF
Sosyal medya paylaşımlarında milli ve manevi duyguları da istismar eden şahıslar bu şekilde takipçileri üzerinde farklı bir intiba oluşturmaya da çalışıyor.
*Yasin-Şule Kayatürk
"sulemsi" ve "yasince" olarak tanınan Yasin-Şule Kayatürk ve "tayyargil" olarak tanınan Tayyar-Özlem Öz çiftinin tıpkı Dilan Polat gibi umre gezisinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
*Tayyar-Özlem Öz
Bu paylaşımları ile özellikle muhafazakar kesim üzerinden prim yapmaya çalışan şahıslar, "dini hassasiyetleri varmış gibi" bir role bürünerek de arka planda giriştikleri illegal işlerin üzerini örtmeyi hedefliyor.
BU PARANIN KAYNAĞI NE? VİLLALAR, LÜKS DAİRELER, İŞ YERLERİ, HELİKOPTER VE YAT...
Yasin-Şule Kayatürk çiftinin 16 villa, 28 daire, 173 iş yeri, yat ve helikopteri olduğu iddia edilirken, onlarca da lüks arabaya sahip oldukları ve toplam mal varlıklarının 1 milyar TL civarında olduğu belirtildi. Çiftin, tıpkı Engin-Dilan Polat gibi sosyal medyada ünlü olduktan sonra "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti.
"Tayyargil" olarak tanınan Tayyar-Özlem Öz de gösterişli yaşamlarıyla dikkat çeken bir diğer çift oldu. "Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.
*Tayyar Öz'ün ürünleri hakkında bazı şikayetler
Ürünlerinin alerji yaptığı, sahte ve kalitesiz içeriklerden oluştuğu, bazı gıda ürünlerinin ise kurtlu ve küflenmiş olarak gönderildiği belirtiliyor.
*Aymira Koçaklı
Yine son dönemde sosyal medyada parlayan Aymira Koçaklı isimli kişi de dikkat çekti. 1998 doğumlu henüz 24 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor.
NİHAL-BAHAR CANDAN KARDEŞLER SUÇ ÖRGÜTÜNÜN GİZLİ KASASI MI?
Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Aykırı ve ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu. BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi. Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.
DOLANDIRICILIK NASIL YAPILDI?
26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik E. E., Hacı İsrafil S. isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi. Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi. Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik. E.E.'ye paranın tamamını gönderdi.
Bir hafta sonra Doktor Refik E. E., "Otomobilin hazır gel, teslim al" diyerek onu çağırdı. İstanbul'a gelen Hacı İsrafil E., burada şirketin sahibi olarak Kaan Hamzaoğlu isimli kişiyle tanıştırıldı. Lüks lokantalardaki akşam yemekleri ve otellerdeki toplantılarla gözü boyandı. Hacı İsrafil S.'nin ifadesine göre; araç alım satım işinin yılbaşına kadar süreceği ve herkesin büyük para kazanabileceği anlatılmıştı. Hacı İsrafil S.'ye çok fazla çevreye duyurmadan, yakınındaki kişileri araç almaya ikna etmesi teklif edildi. Bunun karşılığında komisyon verilecekti.
Hacı İsrafil S.'nin Kars'taki akrabaları ve arkadaş çevresinden çok sayıda kişi araç satın almak ve takas için ismini yazdırdı. İlk dönemde araçlar sorunsuz teslim edildi ve güven tesis edildi. Aslında talebin artması ve vurgun yapılacak para hedefine ulaşılması bekleniyordu. Bu sırada 20'yi aşkın talep geldi, bazıları otomobillerini ve evlerini takas için şirkete devretmişti.
YEMEKTE BAHAR CANDAN VARDI
Bu sırada Hacı İsrafil S. ile birlikte Ömer K., Nesim A. sarmalın içine girmişti. Takas yaparak önce araçlarını almışlar daha sonra yeni araçlar için isim yazdırıp paraları göndermişlerdi. İfadelerine göre; şirket yöneticisi olduğunu söyleyen Kaan Hamzaoğlu ile İstanbul Etiler, Bebek gibi semtlerdeki lüks lokantalarda yemek yerken doktor, avukat ve polis olduğunu söyleyen kişiler vardı. Suç duyurusuna göre şikayetçi Hacı İsrafil S., Etiler'deki Tepsi Et Lokantası'ndaki bir yemekte Kaan Hamzaoğlu ve Dr. Refik E.E.'nin yanı sıra moda programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada gösterişli hayatını sergileyen Bahar Candan'ın olduğunu söyledi. Hacı İsrafil S. ve diğer şikayetçi Ömer K. bir başka yemekte ise Bahar Candan'ın ablası olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile tanıştıklarını anlattı. Ayrıca organizasyondaki kişiler suç örgütü lideri Ümit Saral'ın da bu işini içinde olduğunu öne sürmüştü.
Artık çete, Sazan Sarmalı'nı toplamak için beklediği noktaya gelmişti. Çete üyeleri, otomobilleri teslim etmedi, teslim edilen bazı otomobiller trafikte durduruldu ve bu araçların bir kiralama şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Çete üyeleri telefonlarını değiştirerek ortadan kayboldu. Suç duyurusuna göre; sadece Kars'tan 20'yi aşkın mağdur toplam 30 milyon TL dolandırılmıştı.
ARANAN ÇETE LİDERİ LÜKS LOKANTALARDAYMIŞ
Suç duyurusuna göre; şikâyetçiler paraların ve otomobillerin peşine düştüğünde kendisini 'Kaan Hamzaoğlu' olarak tanıtan kişinin Onur Apaydın olduğunu öğrendi. Onur Apaydın daha önce bir Sazan Sarmalı Operasyonu ile gündeme gelmişti. İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın'ın aynı yöntemle 54 kişiyi dolandırdığı iddia ediliyordu. 54 kişi dolandırmaktan 1088 yıl hapsi istenen Onur Apaydın yakalanmamıştı.
Yapılan suç duyurusunda Nihal Candan'ın örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisi olduğu iddia edilirken, Bahar Candan'ın hesabına büyük para transferleri yapıldığı ve "örgütün kasası" olduğuna vurgu yapıldı. Toplam vurgunun yüz milyonlarca liraya ulaştığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
ahaber.com.tr/Özel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
- Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim
- Bayern Münih maçı öncesinde Galatasaray'a 17 milyon euroluk piyango! Yer yerinden oynayacak!
- İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif geldi! Türk futbol tarihine yazılacak!
- 14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu: İşçi artık o sebeple kovulmayacak! Kod 29 sistemden kalktı!
- %61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!
- 15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...
- YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran, Sultan ve Ferit...
- Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
- 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…